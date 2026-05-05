Obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti u Novom Sadu: U bogatom programu učestvuje 1.500 devojčica i dečaka

Kurir pre 15 minuta  |  Novosadski dnevnik
Obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti u Novom Sadu: U bogatom programu učestvuje 1.500 devojčica i dečaka

Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se u petak 8. maja u celom svetu, a u Novom Sadu će biti tradicionalno obeležen manifestacijom u kojoj će učestvovati više od 1.500 devojčica i dečaka.

Manifestacija se održava u Ulici Veselina Masleše 120, a program počinje u 10 sati. Svečanom otvaranju prisustvovaće predstavnici mnogih sportskih klubova iz Novog Sada. U 10.10 časova počinje preskakanje vijače po uzrasnim kategorijama, a u 10.45 sati biće ples sportskih vibracija, kojim organizatori pozivaju sve osobe na svetu da budu što aktivnije u životu. U slučaju lošeg vremena manifestacija se odlaže za nekoliko dana, a organizator će to javiti putem SMS-a
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Besplatni mamografski pregledi u Novom Sadu tokom maja: Zakazivanje je obavezno, a dostupna su ova četiri datuma

Besplatni mamografski pregledi u Novom Sadu tokom maja: Zakazivanje je obavezno, a dostupna su ova četiri datuma

Kurir pre 2 sata
Odbrana titule? Ništa lakše! Nepobedivi Radnički ponovo šampion

Odbrana titule? Ništa lakše! Nepobedivi Radnički ponovo šampion

Sport klub pre 8 sati
Za četiri dana Nikola za Vasilija prikupio 4. 000 sms

Za četiri dana Nikola za Vasilija prikupio 4. 000 sms

Prokuplje press pre 7 sati
MEĐUNARODNI VOLONTERSKI KAMP KOD ČAČKA OKUPLJA MLADE IZ CELOG SVETA

MEĐUNARODNI VOLONTERSKI KAMP KOD ČAČKA OKUPLJA MLADE IZ CELOG SVETA

Glas Šumadije pre 10 sati
Međunarodni volonterski kamp

Međunarodni volonterski kamp

Ozon press pre 10 sati
Kupuj u hodu i osvoji Škodu

Kupuj u hodu i osvoji Škodu

Ozon press pre 18 sati
Kreni-promeni organizuje u Kragujevcu prikupljanje hrane za napuštene životinje

Kreni-promeni organizuje u Kragujevcu prikupljanje hrane za napuštene životinje

Glas Šumadije pre 22 sata

Ključne reči

Novi SadSMS

Regioni, najnovije vesti »

37 dečaka i 28 devojčica: April u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra

37 dečaka i 28 devojčica: April u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra

Kurir pre 5 minuta
Obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti u Novom Sadu: U bogatom programu učestvuje 1.500 devojčica i dečaka

Obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti u Novom Sadu: U bogatom programu učestvuje 1.500 devojčica i dečaka

Kurir pre 15 minuta
Začini kao zamajac svetske trgovine

Začini kao zamajac svetske trgovine

Politika pre 15 minuta
Podsetnik na radničko zajedništvo

Podsetnik na radničko zajedništvo

Politika pre 15 minuta
Vojvoda Bojović na straži zavičaja i zaborava

Vojvoda Bojović na straži zavičaja i zaborava

Politika pre 15 minuta