"Operacija protiv Irana je završena"! Rubio šokirao: SAD se fokusiraju na obezbeđivanje bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz…

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi, ako Iran razvije nuklearno oružje, to predstavljalo ozbiljnu pretnju po globalnu bezbednost, napominjući da bi to „držalo svet kao taoca“.

Govoreći na konferenciji za novinare u Beloj kući, Rubio je rekao da međunarodna zajednica ne može ignorisati takav scenario. „Sa nuklearnim oružjem, oni bi svetu uradili isto što sada rade u Ormuskom moreuzu“, rekao je Rubio, dodajući da predsednik Donald Tramp smatra neshvatljivim da bilo ko ne bi video takav ishod kao neprihvatljiv rizik. Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje jedna od ključnih tačaka spora u pregovorima. Vašington insistira na garancijama