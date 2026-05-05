Ovo je tačna provizija banaka za SEPA plaćanja: Razlike su ogromne i za slanje i za prijem deviza iz Evrope

Plaćanja u evrima od danas su postala jeftinija zahvaljujući SEPA sistem, a koliko tačno, zavisi u kojoj banci imate otvoreni devizni račun u ovoj valuti, koji je neophodan i za slanje, i za primanje novca iz inostranstva.

A tarifnici 18 banaka su potpuno različiti i pravila nema osim da je prijem novca gotovo uvek jeftiniji od slanja. Tako prijem evra iz inostranstva građane može da košta i nula dinara, ali i 45.000 dinara za velike iznose u pojedinim bankama, dok se provizija za slanje novca kreće od oko 450 dinara pa do 32.000 dinara. Od danas, 5. maja 2026. godine, građani i privrednici mogu preko banaka u Srbiji da plaćaju i primaju novac u evrima u okviru SEPA platnog sistema -