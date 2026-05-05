Za ljubitelje kulinarskih izazova: Drugi "Ovca fest“ u Silbašu

Drugi po redu "Ovca fest“ u Silbašu, održaće se u subotu 27. juna.

Ova manifestacija biće obogaćena kulturno-umetničkim programom, tombolom sa vrednim nagradama, a najuspešniji takmičari biće nagrađeni putovanjem na Zlatibor u trajanju od 5 dana. Organizatori očekuju dan dobre hrane, druženja i vrhunske hrane. Takmičari će se oprobati u pripremi pripremi ovčijih i ribljih paprikaša. U okviru "Ovca fest-a“ biće održana i prva "Krofnijada“ u Silbašu sa početkom u 14. 14 – Okupljanje takmičara 15 – Početak kuvanja 19 – Kraj kuvanja