Glavni pretres u slučaju 12 aktivista odložen: Pravda na čekanju do septembra

Glavni pretres u slučaju koji se vodi protiv 12 novosadskih aktivista, optuženih za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, a koji je trebalo da bude održan danas, odložen je za 4. septembar.

Pretres pred Višim sudom odložen je na zahtev odbrane, jer jedan od optuženih, Lazar Dinić, nije mogao da prisustvuje suđenju. Njegov branilac Veljko Milić dostavio je sudu dokumentaciju kojom se potvrđuje da Dinić trenutno nije psihički sposoban da prati suđenje. Kako je naveo, Dinić je tokom praćenja lokalnih izbora u Boru 29. marta napadnut, kada je zadobio teške telesne povrede, nakon čega je bio hospitalizovan i podvrgnut hirurškoj intervenciji. Sudija