Napeto u Kuli: SNS kandidat pao – krtica u redovima naprednjaka?

Kandidat SNS za predsednika Skupštine opštine u Kuli Velibor Milojičić nije izglasan ni drugi put jer je većina bila protiv toga.

Mandati su danas potvrđeni. Lista “Aleksandar Vučić – Kula naša porodica” ima 19 odborničkih mandata, a lista “Glas mladih opštine Kula” 18 mandata. Sednici prisustvuje svih 37 kandidata koji su dobili mandat. Na tajnom glasanju, za kandidata SNS glasalo je 18 odbornika, dok je protiv glasalo 19, što bi značilo da je jedan odbornik vlasti prešao na suprotnu stranu, piše Nova.rs. Nakon toga, kako se navodi, predsedavajući i odbornici vlasti tražili su da se glasanje