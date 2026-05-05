Bijonse na Met Gali nakon 10 godina: Domaćica iskopirala rak-ranu nevernog muža, a ćerka na crvenom tepihu u duksu

Met Gala 2026 održava se, tradicionalno, prvog ponedeljka u maju, a ovogodišnja tema je "Fashion Is Art", što je mnogim umetnicima dalo praktično odrešene ruke da se poigraju sa svojim izdanjima. "Domaćice" ovogodišnje Met Gale su Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i nezaobilazna Ana Vintur.

Očekivano, dolazak "kraljice popa" bio je jedan od najiščekivanijih s obzirom da se 10 godina nije pojavila na ovom događaju. Ovo je ujedno i njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon što su se imena nje i supruga Džej Zija našla u spisima Džefrija Epstina, što je bilo dovoljno da se pokrenu priče da je ovo način da se "operu". Pevačica se pojavila u Givenchy autfitu koji je bio nalik skeletu optočenom kristalima, a njen dolazak ispraćen je glasnim ovacijama.