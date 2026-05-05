Olimpijakos razbio Monako i otišao na Fajnal-for: U hali Panatinaikosa igraće za evropsku titulu

Košarkaši Olimpijakosa su prvi obezbedili plasman na Fajnal-for Evrolige! Očekivano, prvoplasirani tim iz ligaškog dela takmičenja uspešno je izašao na kraj sa Monakom, ekipom koja je prvi deo sezone završila na osmoj poziciji.

Nakon dve pobede u Pireju, crveno-beli su slavili i u Monte Karlu, gde je bilo ubedljivih 10105:82! Već u prvoj deonici meča Olimpijakos je stekao ogromnih devet poena prednosti, samo nekoliko minuta nakon što je Monako bolje počeo meč. Tokom druge četvrtine praktično je rešeno pitanje pobednika, jer je grčki tim tek pred poluvreme imao ogromna 23 poena prednosti na svojoj strani... Bio je Olimpijakos i na maksimalnih 27 razlike, a na kraju je sa 23 poena prednosti