Prvi snimak zemljotresa koji je pogodio Srbiju: Evo kako se zatreslo, meštani mislili da je eksplozija (video)

Snažan zemljotres, jačine 4,1 stepen po Rihteru, probudio je i uznemirio noćas građane Sombora, Apatina i okolnih mesta Epicentar potresa, koji se dogodio u 2.35 časova iza ponoći na dubini od 15 kilometara, zabeležen je u blizini Bezdana, a ubrzo nakon njega usledio je još jedan, znatno slabiji udar.

Vidno uplašeni građani ubrzo su počeli da dele svoja iskustva na društvenim mrežama, gde su osvanuli i prvi snimci podrhtavanja tla. Na Tviteru je objavljen je video-snimak sa jedne nadzorne kamere, na kojem se jasno vidi intenzitet potresa, budući da se kamera snažno trese sve vreme trajanja zemljotresa. Sudeći po reakcijama, udar se najjače osetio u Somboru, gde su ga mnogi u prvom trenutku pomešali sa jakom eksplozijom. Prema svedočenjima meštana, jezivo