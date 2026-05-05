Srbija od danas u SEPA sistemu: Novac iz inostranstva leže na račun za 24h, a evo kolike su provizije

Srbija od danas konačno ulazi u elitni platni sistem SEPA (Single Euro Payments Area), postavši time zvanično 41. članica ovog evropskog društva.

Ovim potezom, građanima i privredi omogućava se da međunarodne novčane transfere ka i iz Evropske unije tretiraju na isti način kao i domaće, bez dodatnih i skupih troškova koji su ranije bili i do šest puta veći u odnosu na zemlje EU. Procenjuje se da će priključenje ovom sistemu doneti ukupnu godišnju uštedu za građane i privredu između 50 i 60 miliona evra. Visoke provizije, koje su do sada iznosile od 20 do čak 40 evra, od danas odlaze u prošlost i biće svedene