(BLOG) Kandidat SNS-a izabran za predsednika Skupštine opštine Kula

Nakon celodnevnih tenzija, kandidat SNS Velibor Milojičić je nakon ponovljenog glasanja izabran za predsednika Skupštine opštine Kula.

Njegov izbor prethodno je "pauziran", jer je jedan odbornik vlasti glasao protiv ovog predloga, nakon čega je došlo do rasprave, a u jednom trenutku su i pripadnici policije ušli u skupštinsku salu. Mandati u Kuli su danas potvrđeni. Lista "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica" ima 19 odborničkih mandata, a lista "Glas mladih opštine Kula" 18 mandata. Sednici prisustvuje svih 37 kandidata koji su dobili mandat. Milojičić prvobitno nije izabran za predsednika