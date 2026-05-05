Pobednik konkursa za spomenik stradalima u padu nadstrešnice potpisnik podrške Vučićevoj listi

Idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, predstavljeno je javnosti.

Reč je o delu akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića. Oni su dobili prvu nagradu od dva miliona dinara. Međutim, čini se da javnost nije zadovoljna rezultatima ovog konkursa, pa građani uglavnom smatraju da masivna betonska ploča nije primerena za spomenik u ovom slučaju. U obrazloženju za dodeljivanje prve nagrade navodi se da je u pitanju "minimalističko rešenje sa centralnim motivom rada 'masivna kamena ploča' koja svojom