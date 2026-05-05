SZO: Moguć prenos hantavirusa među putnicima na kruzeru, rizik za javnost nizak

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima na kruzeru pogođenom epidemijom.

Organizacija je navela da je prioritet evakuacija dva teško bolesna putnika, nakon čega se očekuje da brod, koji se trenutno nalazi u Atlantskom okeanu u blizini Zelenortskih Ostrva, nastavi put ka Kanarskim Ostrvima. SZO je istakla da, uprkos sumnji na ograničen prenos među ljudima, rizik za širu javnost ostaje nizak. Kruzer "MV Hondius" sa oko 150 ljudi nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, a najmanje troje je