U Višem sudu u Novom Sadu glavni pretres u postupku protiv 12 aktivista - treći put odložen

Pred Višim sudom u Novom Sadu treći put je odložen glavni pretres u postupku koji se vodi protiv dvanaestoro novosadskih aktivista koji su okriviljeni za krivično delo priprema dela protiv ustavnog poretka.

Kako javlja reporterka N1, sudija Vladimir Pecovski je posle zasedanja koje je trajalo 20-ak minuta, konstatovao da je odsutan okrivljeni Lazar Dinić, što je i bio razlog odlaganja ovog ročišta. Dinićev advokat Veljko Milić priložio je sudiji medicinsku dokumentaciju, tačnije nalaz psihijatra, u kojem se navodi da Dinić nije psihički sposoban u ovom trenutku da prisustvuje suženju, nakon što je 29. marta prilikov izveštavanja sa lokalnih izbora u Boru brutalno