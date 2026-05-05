Udruženje "Odbrana struke": VST na sednici postupio suprotno preporukama Venecijanske komisije

Neformalno udruženje sudija i javnih tužilaca "Odbrana struke" optužilo je Visoki savet tužilaštva (VST) da je na poslednjoj sednici svesno ignorisao preporuke Venecijanske komisije, sprovodeći "kaznene mere" protiv nepodobnih tužilaca i nastavljajući praksu političkog uticaja na pravosuđe.

U saopštenju udruženja postavlja se pitanje članovima VST kojim su se kriterijumima vodili prilikom glasanja, s obzirom na to da Savet nije vratio u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal dvoje tužilaca kojima je prevremeno okončan mandat na upućivanju. Reč je o tužiocima Ireni Bjeloš i Aleksandru Baracu, koji su postupali u osetljivim predmetima "Konjuh" i "Nadstrešnica". "Ovo deluje kao kazna zbog zakonitog i efikasnog vođenja krivičnih postupaka koji nisu po