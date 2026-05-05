(VIDEO) Tenzije u Kuli pred konstitutivnu sednicu: Policija u punoj opremi napravila obruč oko SNS pristalica

Nakon lokalnih izbora, za danas je predviđena konstitutivna sednica Skupštine Opštine Kula.

Okupljen je veliki broj pristalica SNS, određen broj građana, a tu je i u policija u opremi za razbijanje demonstracija. Veliki broj pristalica SNS okupio se ispred zgrade Skupštine Opštine. Policija je raspoređena u većem broju i nalazi se u punoj opremi za razbijanje demonstracija, formirajući obruč oko ulaza u zgradu i oko pristalica Srpske napredne stranke koji drže transparent "Srbija pobeđuje". Sa druge strane okupljeni su građani koji nose transparente