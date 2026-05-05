SEPA sistem plaćanja od danas radi i u Srbiji: Ovo je detaljan cenovnik usluga najvećih domaćih banaka

Pre godinu dana Srbija je postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), a od danas su transakcije u okviru SEPA platnih šema dostupne i građanima kao i domaćim kompanijama i preduzetnicima.

To znači da će svi učesnici u platnim šemama Evropskog saveta za plaćanja moći će da šalju odnosno primaju transakcije SEPA transfera odobrenja (SEPA Credit Transfer – SCT), instant transfera odobrenja (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) i direktnih zaduženja (SEPA Direct Debit – SDD). SEPA se, inače, „prostire“ na celom području EU, a tom prostoru, između ostalih, pripadaju i Island, Norveška, Lihtenštajn, Švajcarska i Velika Britanija, kao i Albanija, Crna