Kandidat SNS Velibor Milojičić tek iz drugog pokušaja izabran za predsednika Skupštine opštine Kula

Odbornik sa izborne liste "Aleksandar Vučić – Kula naša porodica" Velibor Milojičić izabran je za predsednika Skupštine opštine Kula iz drugog pokušaja, nakon što na prvom glasanju nije dobio potrebnu većinu.

Za izbor Milojičića glasalo je 19 odbornika, dok je protiv bilo njih 18. Podsetimo, lista koju predvodi Srpska napredna stranka na izborima 29. marta osvojila je 19 mandata, dok opoziciona lista "Glas mladih opštine Kula" ima 18 odbornika. Tokom drugog kruga glasanja na konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta došlo je do rasprave među odbornicima u vezi sa sprovođenjem procedure tajnog glasanja. Pojedini odbornici doveli su u pitanje regularnost postupka,