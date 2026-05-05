Konstituisana Skupština opštine Kladovo: Za predsednika izabran Boban Radulović sa liste oko SNS

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kladovo održana je danas, a za predsednika Skupštine opštine Kladovo izabran je Boban Radulović sa liste "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica".

Za njegovog zamenika izabrana je Snežana Đurišić Savović sa iste liste, a posao sekretara obavljaće Branislav Jordačević, objavljeno je na sajtu Opštine Kladovo. Na sednici su prethodno verifikovani mandati odbornika i oni su položili zakletvu. U novom sazivu Skupštine opštine Kladovo je 21 odbornik liste "Aleksandar Vučić-Kladovo, naša porodica", koju čine SNS, SPS i SRS, i sedmoro odbornika liste Grupe građana "Kladovo ima nas-vreme je za promene". Odbornici