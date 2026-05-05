Ponovo odložen početak suđenja članovima PSG i grupe "Stav" koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka

U Višem sudu u Novom Sadu je za 4. septembar odložen početak suđenja članovima Pokreta slobodnih građana (PSG) i grupe Stav, optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Suđenje je odloženo zbog izostanka optuženog Lazara Dinića iz grupe Stav, koji nije došao iz, kako je navedeno, zdravstvenih razloga. Sudija je naložio da mu se u roku od osam dana dostavi medicinska dokumentacija za Dinića, javlja izveštač Tanjuga. Ovo suđenje je nekoliko puta odlagano. Na prethodnom suđenju branioci su tražili da se ukine pritvor i poternice za šestoro optuženih kojima se sudi u odsustvu, ali je sud taj predlog u međuvremenu odbio. Optužnicom je