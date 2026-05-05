Zemljotres jačine 4,1 stepen pogodio područje Bezdana kod Sombora, nakon njega usledio još jedan slabijeg intenziteta

Zemljotres jačine 4,1 stepena Rihterove skale registrovan je u regionu mesta Bezdan kod Sombora, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Zemljotres se dogodio u noći između utorka i srede u 2.35 časova. Najveću štetu pretrpelo je selo Monoštor, u kojem je oštećen veliki broj kuća, uključujući i mesnu katoličku crkvu. Srećom, niko nije povređen. Prema podacima, teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na VI stepen Merkalijeve skale, što može da dovede do manjih oštećenja na objektima u najbližem području epicentra, navode iz Republičkog seizmološkog zavoda. Nakon tog potresa u Srbiji su