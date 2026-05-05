Prognoza za danas: Hladan početak dana, zatim sunčano i toplo

U Srbiji će danas ujutro biti sveže sa izolovanom pojavom slabog prizemnog mraza, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne se na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, južnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od tri stepena do 13 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, a kasno posle podne i uveče umereno oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 10