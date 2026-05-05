SZO: Moguć prenos hantavirusa na kruzeru, rizik za javnost ostaje nizak

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da postoji mogućnost da je došlo do prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima na kruzeru pogođenom epidemijom, ali je naglasila da rizik za širu javnost ostaje nizak.

Kako se navodi, prioritet u ovom trenutku je evakuacija dva teško obolela putnika, nakon čega se očekuje da brod nastavi plovidbu ka Kanarskim ostrvima. Plovilo se trenutno nalazi u Atlantskom okeanu, u blizini Zelenortskih ostrva. Kruzer „MV Hondius“, na kojem se nalazi oko 150 ljudi, usidren je kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, dok je najmanje troje obolelo od bolesti za koju se sumnja da je hantavirus, saopštili su SZO i operater