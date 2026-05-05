Mali: Studenti će moći da dobiju ESPB bodove za volontiranje na EXPO

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će za specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu biti potrebno 20.000 volontera i pozvao zainteresovane da se od 15. maja prijave za volontiranje.

"Za uspešan EXPO trebaće nam 20.000 volontera kako bi sve bilo organizovano uspešno i Srbija se pokazala kao dobar domaćin", kazao je Mali na predstavljanju projekta volontiranja "EXPO Playmakers". Dodao je da će formalno prijavljivanje volontera početi 15. maja, da nema krajnjeg roka i da mogu da se prijave stariji od 18 godina, ali će do kraja godine biti urađeni intervjui sa svima koji se budu prijavili i koji će na samoj lokaciji EXPO izložbe, kroz radionice da