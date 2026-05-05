Veliki trijumf Milenkovićevog Foresta u borbi za opstanak u Premijer ligi

Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su na gostujućem terenu u Londonu Čelsi 3:1, u utakmici 35. kola Premijer lige, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u engleskom prvenstvu.

Prednost Forestu doneo je Taivo Avoniji golom u drugom minutu, a vođstvo je uvećao Igor Žezus pogotkom iz penala u 15. minutu. Treći gol za Forest postigao je Avoniji u 52. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Čelsija Žoao Pedro pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena. Gol koji je postigao Žoao Pedro u 73. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije. Čelsi je imao šansu da do pogotka dođe i iz penala u 10.