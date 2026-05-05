Budanov: Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno

Primirje koje je uvela Ukrajina pokazuje iskrenu želju za mirom sa naše strane

Načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine general Kirilo Budanov izjavio je danas da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno. "Primirje koje je uvela Ukrajina pokazuje iskrenu želju za mirom sa naše strane, nevezano za datume radi nametanja ideoloških dogmi, već radi očuvanja ljudskih života i obnavljanja bezbednosti. Ako prekid vatre koji je proglasio predsednik (Ukrajine) bude uzajaman, mi ćemo ga produžiti. To će nam dati makar i malu nadu