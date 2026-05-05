Pravo i pravda po Marti Kos

O kojoj to slobodi medija, koja je navodno ugrožena, govori Marta Kos? Da li bi u nekoj od zemalja Evropske unije bilo moguće da zaposleni u privatnom mediju diktiraju vlasniku medija kako će njegov mediji da radi?

Gostujući na nekom predavanju o geopolitici, evropska komesarka za proširenje Marta Kos, drugarica iz službe, kako je zovu neki njeni sunarodnici aludirajući na to da je radila za nekadašnju Udbu, uputila je određene kritike za ono što čini Srbija na njenom evropskom putu, te se čak i založila da nam se obustave određena finansijska sredstva za dalji razvoj, koja inače Brisel i ne daje baš tako velikodušno. Briselske pare sakupljene od dranja kože evropskim