Privremeno se obustavlja zaustavljanje vozova kod Vukovog spomenika

Izmena režima Tokom trajanja radova, putnicima se preporučuje korišćenje obližnjih stanica i stajališta

Zbog radova na sanaciji i adaptaciji stajališta Vukov spomenik privremeno se obustavlja zaustavljanje vozova na tom stajalištu, saopšteno je danas iz „Srbijavoza”. Kako se navodi, vozovi za prevoz putnika se na stajalištu Vukov spomenik neće zaustavljati od petka 1. maja ( od 05 časova) do nedelje 3.maja (do 23 časa). Izmena režima saobraćaja odnosi se na sve vozove iz sistema BGVOZ i na regio vozove koji saobraćaju na relaciji Zemun-Vršac-Zemun. Tokom trajanja