Tramp: Iran će biti zbrisan sa lica zemlje

Ako napadne američke brodove i umeša se u „Projekat Sloboda”

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Iran biti „zbrisan sa lica Zemlje” ako napadne američke brodove koji sprovode „Projekat Sloboda”. On je u izjavi za Foks njuz rekao da veruje da je Iran postao „mnogo popustljiviji” u mirovnim pregovorima. Tramp je naglasio i da se američko vojno jačanje u regionu nastavlja. „Imamo više oružja i municije mnogo višeg kvaliteta nego što smo imali ranije. Imamo najbolju opremu...