Mali: Potrebno 20.000 volontera na Ekspu, studenti će dobijati ESPB bodove

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će za specijalizovanu svetsku izložbu "Ekspo 2027" u Beogradu biti potrebno 20.000 volontera i pozvao zainteresovane da se od 15. maja prijave za volontiranje.

"Za uspešan Ekspo trebaće nam 20.000 volontera kako bi sve bilo organizovano uspešno i Srbija se pokazala kao dobar domaćin", kazao je Mali na predstavljanju projekta volontiranja "Ekspo plejmejkers" (Expo Playmakers). Dodao je da će formalno prijavljivanje volontera početi 15. maja, da nema krajnjeg roka i da mogu da se prijave stariji od 18 godina. Do kraja godine će biti urađeni intervjui sa svima koji se budu prijavili i koji će na samoj lokaciji Ekspa kroz