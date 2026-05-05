Danas počinje puna primena SEPA sistema u Srbiji

U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju.

Među državama članicama SEPA sistema je svih 27 članica Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norveška i Lihtenštajn), Švajcarska, Velika Britanija, kao i Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija, Severna Makedonija i Srbija. Srbija je u maju prošle godine zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area / Jedinstveno područje plaćanja u evrima), što omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima