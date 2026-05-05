Pala vlada Rumunije, Boložan ostao bez podrške parlamenta

Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan, na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije (PSD), Alijanse za ujedinjenje Rumuna (AUR) i PACE – Prvo Rumunija (PEACE – Romania First), javljaju tamošnji mediji.

Predlog o izglasavanju nepoverenja, pod nazivom "STOP ‘Boložanovom planu’ za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine", potpisala su 254 poslanika. Za predlog je glasalo ukupno 281 poslanik, četiri poslanika su bila protiv, dok su tri glasa bila nevažeća.