Teheran upozorava SAD nakon napada u Ormuskom moreuzu: Tek smo počeli; Hegset: Primirje nije završeno

Donald Tramp je upozorio Iran da će njegove snage biti "zbrisane sa lica zemlje" ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski moreuz u okviru projekta "Sloboda". Iz Teherana poručuju da je to zapravo "projekat ćorsokak". U glavnoj zoni naftne industrije UAE u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom. IDF upozorava stanovnike s juga Libana da se evakuišu.

18:30 Tramp o kršenju primirja: Iran zna šta ne treba da uradi Predsednik SAD Donald Tramp govorio o mogućnosti kršenja primirja u Iranu. Upitan šta bi dovelo do kršenja primirja, Tramp je odgovorio: "Oni znaju šta ne treba da rade". 16:01 Hegset: Primirje sa Iranom nije završeno, ali Teheran treba da postupa oprezno Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da primirje sa Iranom nije završeno, ali da Teheran treba da postupa oprezno. Hegset je, takođe,