Teheran upozorava SAD nakon napada u Ormuskom moreuzu: Tek smo počeli; Tramp: Iran zna šta ne treba da uradi

Donald Tramp je upozorio Iran da će njegove snage biti "zbrisane sa lica zemlje" ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski moreuz u okviru projekta "Sloboda". Iz Teherana poručuju da je to zapravo "projekat ćorsokak". U glavnoj zoni naftne industrije UAE u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom. IDF upozorava stanovnike s juga Libana da se evakuišu.

20:50 Iran tvrdi da nije bilo napada na Emirate proteklih dana Iranske oružane snage nisu izvodile raketne ili bespilotne operacije protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata u poslednjih nekoliko dana, uključujući bilo kakve operacije bespilotnim letelicama, izjavio je portparol iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Ponovio je poruke iranske vojske da UAE ne bi trebalo da "postanu gnezdo za Amerikance i cioniste i njihove vojne snage i opremu", prenosi Al Džazira. Prema