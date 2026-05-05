Mićin: Rešenje za spomenik birali stručnjaci, autori ljudi sa ozbiljnim biografijama

NOVI SAD - Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je danas da su idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine birali stručni ljudi iz različitih oblasti, a da su autori pobedničkog rada, od osam ponuda, Goran Čpajak i Zoran Tucić ljudi sa ozbiljnim biografijama i skulpturama koje su radili širom sveta.

On je za Tanjug rekao da će spomenik u vidu ploče biti veličine pet puta pet metara, impozantan pojavom i napravljen od trajnih materijala, jer će tako ostvariti ulogu koju spomenik treba da ima, a to je da obeleži mesto stradanja i bude trajan trag u sećanju na žrtve. "Ja sam kao gradonačelnik podneo inicijativu za spomenik želeći da se na adekvatan način obeleži mesto na kom su stradali naši sugrađani i da time ostavimo trajno sećanje na njih", rekao je Mićin.