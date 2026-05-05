Rupić: Direktna avio-linija do Bakua deo strateškog širenja ErSrbije u regionu Kavkaza

BAKU - Direktor za komercijalu i strategiju u nacionalnoj avio-kompaniji Er Srbija Boško Rupić izjavio je danas da je uspostavljanje direktne avio-linije između Beograda i Bakua deo strateškog širenja kompanije u regionu Kavkaza i istakao da su letovi na ovoj relaciji za septembar gotovo popunjeni imajući u vidu da će tokom tog meseca glavni grad Azerbejdžana biti domaćin trke Formule jedan.

"Već razmatramo da u tom periodu pojačamo broj letova ka Bakuu", rekao je Rupić za Tanjug u Bakuu. On je podsetio da je kompanija u protekloj godini, kada je reč o regionu Kavkaza, uspostavila i direktne letove ka glavnom gradu Gruzije - Tbilisiju. "Tokom ovog leta povećali smo broj letova na toj destinaciji sa tri nedeljno na četiri. Verujem da će i letovi za Baku ići u istom smeru", ističe Rupić. Popunjenost kapaciteta na prvom letu između Beograda i Bakua bila