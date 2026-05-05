Žena poginula u ukrajinskom napadu dronom u Belgorodskoj oblasti

BELGOROD - Jedna osoba je poginula u napadu ukrajinskog drona u Šebekinu, saopštio je guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov.

"Još jedan ciljani napad ukrajinskih oružanih snaga odneo je život civila. U Šebekinu je žena preminula kao rezultat napada dronom FPV u blizini privatne kuce. Preminula je na licu mesta pre nego što je stigla ekipa hitne pomoci", napisao je on na platformi Maks, prenosi RIA Novosti. U napadu je pogođena još jedna stambena zgrada, stan je delimično uništen i fasada oštećena, dok su na administrativnoj zgradi razbijeni prozori. U Belgorodu, bespilotna letelica