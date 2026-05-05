Jak zemljotres u reonu Sombora

Jak zemljotres pogodio je noćas reon Sombora. Kako navode u Republičkom seizmološkom zavodu, potres u regionu mesta Bezdan se dogodio u 02:35 časova po lokalnom vremenu i bio je magnitude 4.1 jedinica Rihterove skale . -Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na VI stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda. Zemljotres se mogao