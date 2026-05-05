Minesota posle Denvera ima novu „žrtvu“

Košarkaši Minesote savladali su u gostima San Antonio rezultatom 104:102 u prvom meču polufinala Zapadne konferencije. Na Istoku su košarkaši Njujorka bili ubedljivi protiv Filadelfije i slavili su rezultatom 137:98.

Eliminisali su Timbervulvsi Denver Nagetse, a iako je to možda nekome delovalo i kao iznenađenje sada je jasno da nije bilo jer je Minesota nastavila da ređa pobede. Na startu polufinalne serije napravili su brejk, a uz to se na teren vratio i Entoni Edvards. Nije Minesota došla lako do pobede jer su Sparsi u poslednjoj deonici imali četiri poena prednosti. Usledio je prelomni period u kom su gosti napravili seriju 17:4 kojom su zakoračili ka pobedi. Rendl se