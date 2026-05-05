Objavljen snimak! Prvo su se čule životinje, onda se sve zatreslo: Ovako je izgledao zemljotres u Srbiji

Mapa epicentra

Tokom noći zabeležena su dva zemljotresa u Srbiji od kojih je snažniji iznosio čak 4.1, a slabiji 2.5 stepena Rihtera. Prvi je bio takve siline da se osetio i u susednim zemljama, a građani Srbije su javljali da ih je istinski uplašio. Sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak. Bezbednosne kamere uhvatile su trenutak kada je potres pogodio našu zemlju. Prvo su se čule životinje i to psi koji su počeli da laju, a onda je sve počelo da se trese, pretvarajući