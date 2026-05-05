U Valjevu obeležen Dan sećanja na pilota Milenka Pavlovića

Dan sećanja na pukovnika pilota Milenka Pavlovića, koji je 4.maja 1999. godine tokom NATO agresije dao život braneći nebo iznad Valjeva, obeležen je u tom gradu.

Pavlović je herojski dao život u "migu 29" u neravnopravnoj borbi protiv 16 aviona NATO-a pre 27 godina braneći Valjevo, rodni kraj i mlađe kolege. Zamenik gradonačelnika Valjeva Đorđe Milanović podsetio je da su se svi okupili sa dubokim poštovanjem i tugom, ali i ponosom da odaju počast čoveku čije ime zauvek ostaje upisano u istoriji našeg naroda, heroju pukovniku Milenku Pavloviću rođenom 1959. godine, prenosi RTS. "Njegova žrtva nije samo deo vojne istorije,