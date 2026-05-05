Minesota se ne šali! Posle Denvera iznenadili i San Antonio

Košarkaši Minesoti poveli su 1:0 u pobedama protiv San Antonija 104:102 u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Minesotu je do pobede predvodio Džulijus Rendl sa 21 poenom i 10 skokova, a pratili su ga Entoni Edvards sa 18 i Džejden Mekdenijels i Terens Šenon po 16 poena. Posle promašaja Rendla, San Antonio je imao šansu za pobedu ali je Džulijan Šempanj nije pogodio šut za tri poena uz zvuk sirene, pa je San Antonio pretrpeo tek drugi poraz u poslednjih 17 otvaranja plej-of serija na domaćem terenu. Najbolji kos San Antonija bio