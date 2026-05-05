Putnici ne mogu da pobegnu sa kruzera smrti: Uveden karantin, SZO u pripravnosti, odbijeno iskrcavanje

KRUZER "MV Hondius" sa oko 150 ljudi nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, a najmanje troje je obolelo od, kako se sumnja, hantavirusa, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i operater broda.

Foto: Tanjug/AP/Arilson Almeida Kruzer, kojim upravlja holandska kompanija "Oceanwide Expeditions", putovao je na relaciji od Argentine ka Antarktiku kada je prijavljena pojava simptoma, preneo je AP. Vlasti Zelenortskih Ostrva odbile su da dozvole iskrcavanje putnika zbog rizika po javno zdravlje, pa brod ostaje u otvorenim vodama. Prema navodima, na brodu je 24 člana posade i 87 putnika, dok su među bolesnima i članovi posade sa respiratornim simptomima. SZO je