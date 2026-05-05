Prekinuta sednica u Kuli: Komešanje i policija zbog izbora predsednika Skupštine

Sednica Skupštine opštine Kula prekinuta je nakon incidenta tokom glasanja za predsednika parlamenta, kada je zbog tenzija među odbornicima u salu ušla policija

U salu Skupštine opštine Kula danas je ušla policija, nakon komešanja zbog toga što određeni odbornici nisu želeli da glasaju iza paravana, pa je glasanje za predsednika Skupštine opštine zaustavljeno. Zbog komešanja je određena pauza u radu Skupštine opštine. Kandidat za predsednika Skupštine opštine iz redova liste „Aleksandar Vučić – Kula naša porodica“ Velibor Milojičić nije izabran u prvom krugu – za njega je glasalo 18 odbornika, a protiv 19. Milojičić tražio