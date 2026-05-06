Presuda protiv Tačija i ostalih vođa tzv. OVK 20. jula

Luka Mišetić, advokat jednog od bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, potvrdio je da je objavljivanje presude četvorici bivših vođa tzv. OVK, kojima se pred Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine, odložena za 20. jul.

Mišetić je u odgovoru za RTK rekao da je tačna informacija koju su objavili pojedini mediji u Prištini da je objavljivanje presude u ovom predmetu odloženo za 20. jul. Prema Poslovniku Specijalnog suda, sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana. Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u