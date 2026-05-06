Epidemija smrtonosnog virusa na kruzeru: Brod koji niko ne želi

Getty Images Medicinska ekipa se ukrcava na kruzer koji je usidren u blizini obale Zelenortskih Ostrva

Kruzer MV Hondijus, na kojem je troje ljudi umrlo od smrtonosnog hantavirusa, bacio je sidro u blizini obale Zelenortskih Ostrva, danima čekajući da mu bude odobren pristanak u nekoj luci.

Za putnike i članove posade zarobljene na kruzeru dani su kao večnost, a na brodu će sigurno provesti bar još nekoliko dana.

Sada je ključno pitanje gde bi brod mogao da pristane, odnosno koja će mu zemlja dati pristanak da se usidri.

Vlasti Zelenortskih Ostrva odmah su odbile saglasnost da brod uplovi u jednu od luka, a onda je špansko Ministarstvo zdravlja objavilo da je Španija spremna da prihvati kruzer.

Kao destinacija su predložena Kanarska ostrva, ali je usledila brza reakcija tamošnjih autonomnih vlasti.

„Ne mogu da dozvolim da [ovaj brod] doplovi do Kanarskih ostrva.

„Ta odluka nije zasnovana ni na kakvim tehničkim kriterijumima, i nismo dobili dovoljno informacija“, rekao je Fernando Klaviho, predsednik vlade autonomnih Kanarskih ostrva, lokalnim medijima.

Rekao je i da želi hitno da razgovara o tom pitanju sa španskim premijerom Pedrom Sančezom.

Holandski kruzer trenutno je usidren kod Zelenortskih Ostrva, na zapadnoj obali Afrike, odakle može da stigne do Kanarskih ostrva za tri do četiri dana.

MV Hondijus je isplovio 1. aprila iz Argentine na putovanje preko Atlantskog okeana.

U međuvremenu je saopšteno da je troje putnika umrlo od posledica zarađavanja hantavirusom, koji obično prenose glodari.

Međutim, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je moguće da je došlo do retkog slučaja prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka holandskom kruzeru.

„Verujemo da može virus može da pređe sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima“, rekla je Marija van Kerkove, zvaničnica SZO.

Dok se vodi rasprava gde bi kruzer mogao da doplovi, u toku je evakuacija zaraženih putnika.

Sa broda su 6. maja evakuisani Britanac, Holanđanin i Nemac koji će avionom biti prebačeni „u specijalizovane bolnice u Evropi“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Holandije.

I jedan švajcarski državljanin je sa suprugom evakuisan sa broda i oboje su sada u izolaciji u Cirihu.

Iz kompanije Oceanwide Expeditions , vlasnika kruzera, prethodno su saopštili da neki članovi posade imaju simptome i da im je potrebna hitna medicinska pomoć.

Oko 149 ljudi iz 23 zemlje ostaje na brodu pod „strogim merama predostrožnosti“, saopštila je kompanija.

EPA Kruzer MV Hondius stacioniran je kod luke Praja, glavnog grada Zelenortskih Ostrva

Vruće političko pitanje u Španiji

Šef vlade Kanarskih ostrva Fernando Klaviho ne samo da odbija da prihvati brod, nego i optužuje vlasti u Madridu za „institucionalnu nelojalnost“ jer ga nije obavestila kada je odlučila da dozvoli brodu da se uputi tamo.

Nije usamljen.

Rosa Davila, šefica vlasti ostrva Tenerife, govorila je o „potpunom odbacivanju“ ove ideje i ljuta je što je odluka doneta bez, kako kaže, prethodne diskusije sa vladom Kanarskih ostrva.

Ovo se pretvorilo u vruće političko pitanje za špansku vladu premijera Pedra Sančeza koji je hitno sazvao sastanak sa ministrima.

Iako bi mogli da primoraju Kanarska ostrva da preuzmu brod, možda će želeti da pronađu i političko rešenje.

Na brodu MV Hondijus je i 13 španskih državljana, što vlada u Madridu takođe mora da uzme u obzir.

Ministar Anhel Viktor Tores rekao je da razume „zabrinutost i nervozu“ lokalnih vlasti na ostrvima, ali je upozorio da su obavezni da prihvate brod prema međunarodnim zdravstvenim pravilima i apelovao je na smirenost.

Međutim, predsednik Kanarskih ostrva kaže da ni građani ni vlada „ne mogu da budu mirni jer je rizik za kanarsko stanovništvo očigledno veoma realan“.

„Ne znamo stanje putnika niti koliko ih je zaraženo, sve što znamo je ono što vidimo i čujemo u medijima“, kaže on.

U razgovoru za španski TV kanal RTVE, Klaviho je rekao da je premijer Sančez doneo odluku „bez konsultacija sa Kanarskim ostrvima“.

„Ako je postignut sporazum sa SZO bez konsultacija sa Kanarskim ostrvima, molim premijera da objasni detalje sporazuma i medicinske i tehničke kriterijume koji se razlikuju od onih dogovorenih 5. maja u podne.“

„Pitamo se zašto, ako je usidren u luci Zelenortskih Ostrva - zašto mora da doplovi do Kanarska ostrva, koja su udaljena tri dana putovanja, kada je stanje putnika nepoznato?

„Drugim rečima, koji su tehnički kriterijumi doveli do promene odluke?“, upitao je Klaviho.

Reuters Brod koji niko ne želi

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za ovu infekciju.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.

Kasniji simptomi mogu da budu: nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutna bubrežna insuficijencija.

Koliko je slučajeva hantavirusa prijavljeno širom sveta?

Procenjuje se da se svake godine širom sveta, prvenstveno u Evropi i Aziji, registruje 150.000 slučajeva HSN, prema izveštaju Nacionalnog instituta za zdravlje.

Više od polovine slučajeva se obično javlja u Kini.

Najnoviji podaci iz SAD pokazuju da je od 1993. kada je počeo nadzor nad hantavirusom, do 2023. godine u zemlji bilo 890 slučajeva.

Međutim, Seul virus, jedan od glavnih sojeva hantavirusa koji prenose norveški pacovi (poznati i kao smeđi pacov), nalazi se širom sveta.

Kako se leči?

Ne postoji specifičan tretman za infekcije hantavirusom.

Američki CDC preporučuje terapiju kiseonikom, mehaničku ventilaciju, antivirusne lekove, pa i dijalizu.

Pacijenti sa teškim simptomima obično se smeštaju na odeljenja intenzivne nege.

U teškim slučajevima, nekima će možda biti potrebna intubacija.

CDC preporučuje eliminisanje kontakta sa glodarima u domovima ili na radnim mestima kako bi se smanjila izloženost virusu.

Agencija preporučuje i zaptivanje ulaznih tačaka u podrumima ili potkrovljima kroz koje glodari mogu da uđu u kuće.

Nošenje zaštitne opreme se preporučuje prilikom čišćenja izmeta glodara kako bi se izbeglo udisanje kontaminiranog vazduha.

Da li je nedavno bilo slučajeva hantavirusa?

U februaru 2025, Betsi Arakava, supruga oskarovca Džina Hekmana, preminula je od respiratorne bolesti povezane sa hantavirusom.

Medicinski istražitelji veruju da je Arakava zarazila HPS-om - najčešćim sojem u SAD - što je dovelo do njene smrti.

Gnezda i neki mrtvi glodari pronađeni su u pomoćnim zgradama njene kuće u kojoj je pronađeno telo.

Policijski zapisi pokazuju da je Arakava pretraživala internet tražeći informacije o simptomima gripa i kovida-19 u danima pre nego što je umrla.

(BBC News, 05.06.2026)