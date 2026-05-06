Tramp pauzira operaciju u Ormuskom moreuzu, Teheran kaže: 'Povlačenje'

TOM BRENNER/POOL/EPA/Shutterstock Donald Tramp tvrdi da je razlog pauziranja operacije 'veliki napredak u pregovorima sa Iranom', ali u Teheranu to predstavljaju drugačije

Posle manje od dva dana, Amerika „pauzira" operaciju izvlačenja brodova iz blokiranog Ormuskog moreuza, saopštio je američki predsednik Donald Tramp.

Odluka je doneta na zahtev posrednika Pakistana u svetlu „ogromnih vojnih uspeha“ i „značajnog napretka“ u postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom, napisao je Tramp na njegovoj platformi Istina ( Truth Social ).

„Dok blokada ostaje na snazi, 'Projekat sloboda' (kako je Bela kuća nazvala prolazak brodova kroz Ormuski moreuz) biće obustavljen na kratak vremenski period kako bi se videlo da li sporazum može da bude finalizovan i potpisan“, dodao je.

U iranskim medijima bliskim vlastima ovaj potez predstavljaju drugačije - kao „povlačenje" posle „konstantnih neuspeha" Trampa da otvori taj važan morski put za trgovinu.

Ubrzo posle Trampove objave, oglasio se i Marko Rubio, američki državni sekretar, koji je potvrdio da je 'Operacija Epski bes', kako Bela kuća naziva američko-izraelski rat protiv Irana", „završena".

„Postigli smo ciljeve", a Tramp je sada više za postizanje dogovora sa Iranom u kojem će biti i memorandum o razumevanju o otvaranju Ormuskog moreuza, tvrdi Rubio.

Tramp je pokrenuo operaciju 'Projekat sloboda' u nastojanju da otvori Ormuski moreuz za brodarstvo, što je navelo Iran da izvede napade kako bi zadržao kontrolu nad ključnom rutom za isporuku energenata.

Mediji su ranije izvestili da je pogođeno nekoliko trgovačkih brodova, a naftnu luku Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je zahvatio požar posle iranskog napada, prvog posle četiri nedelje.

EPA Čamac Islamske revolucionarne garde (IRGC) u Ormuskom moreuzu, arhivska fotografija

„Mi bismo više voleli put mira. Predsednik bi više voleo sporazum“, rekao je Rubio 5. maja.

Rubio je napomenuo da je 'Projekat sloboda' isključivo odbrambene prirode.

„Neće biti pucnjave osim ako oni ne zapucaju prvi“, dodao je.

Ranije je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila da će u operaciji pratnje biti uključeni razarači, avioni i 15.000 vojnika.

General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, rekao je 5. maja da je više od 1.500 brodova sa oko 22.500 mornara blokirano u Zalivu.

Izjave američkih zvaničnika usledile su usred niza napada u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo zabrinutost da je prekid vatre ugrožen.

SAD su izjavile da im je cilj da izvuku brodove zaglavljene u Persijskom zalivu.

Tramp je 4. maja zapretio da će Iran biti „zbrisan sa lica Zemlje“ ako pokuša da napadne američke brodove koji učestvuju u operaciji.

Dan kasnije, predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf rekao je da su SAD i njihovi saveznici ugrozili bezbednost pomorskog saobraćaja u moreuzu „zbog kršenja prekida vatre i nametanja blokade“ protiv Irana.

„Njihova zverstva neće proći“, poručio je.

Prvog dana operacije 'Projekat sloboda', Centralna komanda američke vojske saopštila je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom prošla moreuz „i bezbedno krenuli njihovim putem“.

Nije objavljeno da li je reč o ratnim ili trgovačkim brodova, niti je saopšteno kada se bilo koji od prolazaka dogodio.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da nijedan komercijalni brod nije prešao moreuz.

Ranije je Iran saopštio da je pucao na američki ratni brod koji se približavao moreuzu, primoravajući ga da se okrene.

Irancci su tvrdili da su pogodili američki ratni brod, što je Vašington demantovao.

SAD su saopštile da su uništile sedam malih iranskih plovila, kao i da su dva američka trgovačka brod prošla kroz moreuz, ne navodeći kada.

Iran je negirao tvrdnje Vašingtona.

Iranske vlasti su objavile mapu onoga što su nazvale proširenim morskim područjem pod njihovom kontrolom, a proteže se daleko izvan moreuza i obuhvata dugačke delove obale Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Južna Koreja je prethodno objavila da je jedan od njenih trgovačkih brodova pretrpeo eksploziju i požar unutar moreuza.

Britanska agencija za pomorsku bezbednost, UKMTO, izvestila je da su dva broda pogođena kod obale UAE, a emiratska naftna kompanija ADNOC saopštila je da je jedan od njenih praznih tankera za naftu pogođen iranskim dronovima.

Posle napada dronovima i raketama unutar UAE tokom dana, vlasti ove zemlje saopštile su da iranski napadi označavaju ozbiljnu eskalaciju i da zadržavaju pravo da odgovore.

Tramp se muči da pronađe rešenje za poremećaj međunarodnog snabdevanja naftom i tečnim prirodnim gasom izazvan iranskom blokadom moreuza, kojim je pre rata transportovana petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

U više od dva meseca otkako je Tramp pokrenuo vazdušni rat protiv Irana zajedno sa Izraelom 28. februara, Teheran je uglavnom blokirao moreuz za sve brodove osim sopstvenih.

Od prošlog meseca, Sjedinjene Države su uvele sopstvenu blokadu brodova koji izlaze i ulaze u iranske luke.

Iranska vojska prethodno je saopštila da trgovački brodovi i tankeri za naftu moraju sa njima da koordiniraju poteze.

„Više puta smo rekli da je bezbednost Ormuskog moreuza u našim rukama...

„Upozoravamo da će sve strane oružane snage, posebno agresivna američka vojska, biti napadnute ako nameravaju da se približe i uđu“, piše u saopštenju.

Sjedinjene Države i Izrael su obustavili napade na Iran pre četiri nedelje, a američki i iranski zvaničnici održali su jednu rundu direktnih razgovora.

Pokušaji da se zakažu dalji sastanci nisu uspeli.

Iranski državni mediji su 3. maja saopštili da je Vašington preko posrednika Pakistana, odgovorio na iranski predlog od 14 tačaka i da ga Teheran razmatra.

Nijedna strana nije objavila detalje.

Iranski predlog bi odložio raspravu o iranskom nuklearnom programu dok se ne postigne sporazum o okončanju rata i ne reši zastoj oko pomorskog saobraćaja.

Tramp je ranije sugerisao da će verovatno odbaciti taj predlog.

(BBC News, 05.06.2026)