Ambasada Kine demantuje da je od Srbije dobila obećanje vezano za istragu o nadstrešnici

Beta pre 1 sat

 
Ambasada Kine u Srbiji odbacila je u sredu kao netačne i neosnovane tvrdnje da je predsednik Srbije ambasadoru Kine obećao da kineski konzorcijum, glavni izvođač radova, neće odgovarati za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.
 
 
"Nedavno je jedna televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi", navodi se u objavi Ambsade Kine u Srbiji na Iksu.
 
Ambasada je tim povodom izrazila "snažno nezadovoljstvo i osudu" i pozvala "medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija".
 
"Takođe apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnje naše dve zemlje, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije", dodaje se u objavi.
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da su tvrdnje da je on ambasadoru Kine obećao da kineski konzorcijum neće odgovarati za pad nadstrešnice - laž, optuživši profesora Fakulteta organizacionih nauka i člana Anketne komisije Vladimira Obradovića da kvari odnose Srbije i Kine.
 
Obradović je u poslednjem Utisku nedelje rekao da je Vučićeva prva izjava o tome kako nadstrešnica nije rekonstruisana, "usledila nakon razgovora sa ambasadorom Kine", kojem je, kako tvrdi, poručio da neće dozvoliti da se procesuiraju Kinezi, odnosno kineski konzorcijum, koji je bio "protočni bojler za korupciju".
 
(beta/cmg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Beta, 06.05.2026)

