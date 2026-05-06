Dačić poručio Vučiću: Bez SPS se ne može, stabilni smo, nezavisni od političkih vetrova

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je da je SPS stabilna i politički nezaobilazna stranka, bez koje se ne može praviti ozbiljna politička struktura u državi.

On je, u izjavi koja se može smatrati i svojevrsnom porukom Srpskoj naprednoj stranci (SNS) zbog tvrdnji Aleksandra Vučića o sve manjem značaju Socijalističke partije Srbije, rekao da će SPS nastaviti da vodi politiku koja štiti državne i nacionalne interese "i da će uvek biti faktor bez koje se ne može praviti ozbiljna politička struktura u zemlji".

Istakao je da SPS "nije stranka koja se pojavljuje i nestaje u zavisnosti od političkih vetrova" već je "danas stabilna, organizovana i politički nezaobilazna".

Vučić je dan ranije govoreći o SPS, naveo je da je ta stranka pod Slobodanom Miloševićem imala i 40 odsto glasova, dok pod Ivicom Dačićem nikada nije prešla 15 odsto.

"Tri puta sam ih uzimao u Vladu, iako mi nijednom nisu bili potrebni za većinu", naveo je Vučić.

"Kad ode Ivica Dačić, neće pet odsto moći ni da sanjaju. Pitanje da li će i ovaj cenzus od tri odsto moći da pređu... Zapamtite moje reči", kazao je Vučić.

Dačić je u izjavi za današnji Kurir ipak pomirljivo dodao i da je uveren da će SPS, zajedno sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i predsednikom države Aleksandrom Vučićem, ostvariti pobedu na izborima, kao i da termin njihovog održavanja zavisi ukupne situacije, unutrašnje i međunarodne.

"SPS će, kao i do sada, biti spreman za izbore u svakom trenutku. Naša saradnja sa Aleksandrom Vučićem i SNS pokazala se kao garant političke stabilnosti i sigurnosti", rekao je Dačić, dodajući da je ubeđen da će to građani prepoznati na izborima.

(Beta, 06.05.2026)