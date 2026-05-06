Evakuacija bolesnih s broda za krstarenje, zaraza možda stigla s deponije smeća u Argentini

Beta pre 2 sata

Tri putnika holandskog broda za turistička krstarenja, za koje se sumnja da su zaraženi potencijalno smrtonosnim hantavirusom, danas su s broda koji je u Atlantskom okeanu, prevezena u Holandiju na lečenje.

Tri osobe s tog broda su umrle, a Svetska zdravstvena organizacija (SZO) kaže da je tamo još osam slučajeva, od kojih je pet potvrđeno laboratorijskim testiranjem.

Oko 150 putnika je u izolaciji u svojim kabinama na holandskom brodu koji je zahvatila epidemija. Brod "MV Hondius" je obolele poslao preko Zelenortskih Ostrva kod zapadne Afrike, i danas popodne otplovio za španska Kanarska ostrva. Zvaničnici kažu da ostali na brodu ne pokazuju simptome.

SZO kaže da je rizik za svetsku populaciju od ove epidemije mali, a vodeći stručnjak za epidemije te organizacije rekao je za Asošijejted pres: "Ovo nije sledeći KOVID".

Hantavirus je retka bolest koju prenose glodari i koja se obično širi kada ljudi udišu kontaminirane ostatke glodarskog izmeta.

Po rečima dva zvaničnika, vodeća hipoteza Vlade Argentine je da se holandski par koji je u međuvremenu umro, zarazio virusom pre ukrcavanja, tokom posmatranja ptica na jednoj deponiji smeća u Argentini, zemlji iz koje je brod isplovio 1. aprila.

Pre no što je brodu odobreno da nastavi putovanje, tri pacijenta su danas evakuisana "uz maksimalnu bezbednost", rekla je direktorka zdravstva Zelenortskih Ostrva Anđela Gomes.

Zelenoortska Ostrva su udaljena 725 kilometara od zapadne obale Afrike.

Telo nemačkog putnika biće doneto na španska Kanarska ostrva, gde će brod biti prihvaćen, rekao je zvaničnik SZO agenciji AP.

"Vlasti Zelenortskih Ostrva nisu mogle da se pobrinu za telo i da ga kremiraju. Zato se čuva u hladnoj sobi na brodu", rekla je An Lindstrand, predstavnica SZO na Zelenortskim Ostrvima.

SZO još nije potvrdila da li je taj putnik bio potvrđen slučaj hantavirusa.

SZO je prethodno potvrdila tri slučaja i pet sumnjivih.

En Lindstrand, predstavnica SZO na Zelenortskim Ostrvima, rekla je u telefonskom intervjuu da se još uvek proverava uzorak uzet trećem pacijentu evakuisanom s broda.

"Do sada od svih slučajeva povezanih sa ovim brodom - osam ukupno, sada imamo pet potvrđenih laboratorijskim testiranjem na virus s Anda", rekla je ona.

Dva putnika su napustila brod na ostrvima u Južnom Atlantiku i otputovala u Južnu Afriku. Jedan je umro, a drugi je i dalje hospitalizovan.

Zdravstveni zvaničnici u Južnoj Africi su identifikovali 62 osobe - putnike aviona, aerodromske radnike, zdravstvene radnike, čistače bolnica, službenike luka ulaska i druge - koji su verovatno bili u kontaktu sa ta dva pacijenta.

Do sada su zvaničnici našli 42 te osobe i nijedna nije pozitivna na hantavirus. Međutim, neke od 20 osoba koje se još traže, možda su otputovale u druge zemlje, navodi se u izveštaju Ministarstva zdravlja.

Mali avion koji evakuiše dva pacijenta sa sumnjom na hantavirusnu infekciju sa broda kod Zelenortskih Ostrva, zaustavlja se na aerodromu na Kanarskim Ostrvima radi dopunjavanja goriva, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Španije.

Uzorci uzeti ranije od pacijenata koji su sada evakuisani sa broda, pregledani su i takođe je potvrđeno da je virus Andskog tipa, saopštila je SZO danas novinarima.

SZO kaže da se Andski virus nalazi u Južnoj Americi, prvenstveno u Argentini i Čileu, i da se može širiti među ljudima, mada je to retko i moguće samo bliskim kontaktom.

Brod koji večeras kreće sa Zelenortskih Ostrva, dobio je medicinsko pojačanje pošto se njegov lekar razboleo i evakuisan je, rekla je na brifingu An Lindstrand, predstavnica SZO na Zelenortskim Ostrvima.

"Jedan lekar iz SZO... brinuće o pacijentima ako bude još slučajeva na brodu", rekla je Lindstrand.

Vodeći stručnjak za epidemiju Svetske zdravstvene organizacije rekao je za AP da je rizik za opštu javnost mali i da je Andski tip hantavirusa poznat — čak iako SZO nikada nije videla epidemiju hantavirusa na nekom brodu.

"Ovo nije sledeći Kovid, ali je teška zarazna bolest", rekla je Marija van Kerkhove. "Većina ljudi nikada neće biti izložena ovome", istakla je ona.

Za one na brodu, pristup kliničkoj nezi je važan, rekla je, jer zaražene osobe mogu razviti "teški akutni respiratorni distres" i potrebni sju im kiseonik ili mehanička ventilacija. Period inkubacije hantavirusa može biti od jedne do šest nedelja ili više, dodala je ona.

Dva argentinska zvaničnika koji istražuju poreklo epidemije hantavirusa na brodu koji je isplovio iz južne Argentine, kažu da je vodeća hipoteza Vlade da se holandski par zarazio virusom tokom posmatranja ptica u gradu Ušuaji pre ukrcavanja. Rekli su da je par posetio deponiju tokom posmatranja ptica gde su možda bili izloženi glodarima koji nose infekciju.

Ranije su vlasti saopštile da Ušuaja i okolna provincija Ognjena Zemlja nikada nisu imale slučaj hantavirusa.

Kompanija "Oušnvajd Ekspedišns" ("Oceanwide Expeditions") čiji je brod, kaže da zaražene prevoze specijalno opremljeni avioni na "mesta koja mogu da pruže specijalizovanu negu i odgovarajući medicinski pregled".

Holandska bolnica je potvrdila da će preuzeti jednu od tih osoba, a nemačke vlasti kažu da se spremaju da preuzmu drugu iz Holandije.

Holandska kompanija kaže da su dve od medicinski evakuisanih osoba "u teškom stanju". Treća nema simptome, ali je bila "blisko povezana" s putnikom koji je umro 2. maja.

Kompanija takođe kaže da "proširuje medicinsku negu na brodu sa dva lekara za zarazne bolesti, koji su danas stigli avionom iz Holandije".

Medicinski centar holandskog Univerziteta u Lajdenu kaže da je odeljenje gde će pacijent biti pregledan dobro pripremljeno.

U saopštenju objavljenom na veb-stranici, ta bolnica je navela: "Pored soba za izolaciju pacijenata, dostupna je sva zaštitna oprema za naše osoblje. Lečenje se odvija u strogoj izolaciji, poštujući važeće protokole. LUMC ima specijalizovane objekte za izolaciju".

Ona uverava ostale u bolnici da pacijenti ili posetioci "nemaju rizik od infekcije. Ne morate da preduzimate nikakve posebne mere. Možete nastaviti sa posetama kao i obično".

U Nemačkoj, Univerzitetska klinika u Diseldorfu saopštila je da će jedan od tri putnika koji je evakuisan sa broda i koji se prevozi avionom u Holandiju, a koji je bio u kontaktu sa jednim od slučajeva hantavirusa na brodu, biti večeras doveden u bolnicu na testiranje.

U saopštenju je navedeno da će ta osoba biti dovedena u Diseldorf sa jednog holandskog aerodroma uz pomoć specijalista iz gradske vatrogasne službe.

Bolnica je naglasila da je pacijent asimptomatski i da je testiranje mera predostrožnosti.

Dolazak broda sa zarazom na Kanarska Ostrva "neće predstavljati nikakav rizik za javnost", rekla je ministarka zdravstva Španije Monika Garsija.

Ona je rekla da će brod stići u sporednu luku ostrva Tenerife, i da će s obližnjeg aerodroma oko 140 putnika i posade biti poslato u svoje matične zemlje.

Garsija je rekla da će to nadgledati program civilne zaštite Evropske unije.

Španci koji je 14 na brodu, biće vojnim avionom prevezeni u svoju zemlju, gde će, ako bude potrebno, biti smešteni u karantin.

Regionalni predsednik španskih Kanarskih ostrva, Fernando Klaviho, rekao je danas da je brod "Hondijus" tražio dozvolu da pristane na ostrvu Tenerife 9. maja.

Klaviho je, međutim, izrazio iznenađenje što su putnici primorani da "putuju tri dana" umesto da otrputuju kućama s aerodroma u Praji, na Zelenortskim Ostrvima.

Požalio se da ga centralne vlasti u Madridu nisu obavestile o detaljima okolnosti na brodu, što je ograničilo mogućnost lokalnih zdravstvenih zvaničnika da se pripreme za njegov dolazak.

"Još ne znamo status svih putnika", rekao je on i dodao da "ne postoji protokol za to".

Kompanija "Oušnvajd Ekspedišns" je u utorak uveče saopštila da dva specijalizovana aviona lete za Zelenortska Ostrva da bi evakuisala dve osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć i jednu osobu koja je putovala sa Nemicom koja je u subotu umrla na brodu. Trebalo je da budu prevezeni u Holandiju.

SZO je saopštila da je brod imao plan putovanja južnim Atlantskim okeanom koji je uključivao zaustavljanja na kopnu Antarktika i udaljenim ostrvima Južna Džordžija, Najtingejl, Tristan da Kunja, Sveta Jelena i Asension.

Kompanija za krstarenja je objavila samo neke detalje o dva zaustavljanja: na Svetoj Jeleni, gde je istovareno telo Holanđanina za koga se sumnja da je prvi slučaj hantavirusa na brodu. Njegova supruga je takođe napustila brod na Svetoj Jeleni i odletela u Južnu Afriku, gde je umrla.

Kompanija je saopštila da je jedan Britanac kasnije evakuisan sa broda na ostrvu Asension i odveden u Južnu Afriku, gde je u odeljenju intenzivne nege.

Kompanija nije saopštila da li su drugi ljudi napustili brod na tim ili drugim lokacijama.

(Beta, 06.05.2026)